В Липецке 5 классов закрыли на карантин

В Липецке 5 классов 3 школ закрыли на карантин. На дистанционное обучение перевели 132 ребят. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это вынужденная мера для классов, в которых более 20% учеников заболели ОРВИ. Когда ситуация нормализуется, школьники вернутся в образовательные учреждения.

По состоянию на этот понедельник, 26 апреля, в липецких школах ОРВИ болеют 2 304 учащихся - 4% от общего количества. Также на больничном находятся 96 педагогов - 3,2%. Ни одна школа города полностью не закрыта на карантин. Детские сады работают в привычном режиме.

Напомним, что родители, которые беспокоятся за здоровье детей, могут перевести их на дистанционное обучение. Для этого нужно написать заявление и отнести его в школу.