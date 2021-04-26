На проспекте Победы в Липецке обустраивают 2 новых сквера

В Липецке появятся 2 новых сквера Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке на проспекте Победы появятся 2 новых сквера. Их обустроят на четной стороне возле домов №6 и №10. Подрядчик уже начал демонтировать старое покрытие и постамент, который остался от скульптуры солдата-победителя. Его еще в 2005 году перевезли и установили у входа в парк Победы.

После рабочие будут укладывать плитку. Общая площадь обновленных участков составит 2 тыс. кв.м. Цвета те же, что используются в пешеходных зонах на проспекте. В скверах появятся лавочки, урны, газон.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в ближайшее время подрядчик устранит замечания, которые выявили на проспекте Победы в прошлом году. Речь идет о ровности дорожного покрытия, обустройства примыканий к пешеходным дорожкам.