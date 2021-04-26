В Липецке будут судить бизнесменов за миллионные махинации с налоговым вычетом

В Липецке расследовали дело об особо крупном мошенничестве в сфере налогообложения. По части 4 статьи 159 УК обвиняются два предпринимателя. По данным полиции, с 2017 по 2019 год фигуранты провернули схему для незаконного получения налогового вычета.

Гендиректор фирмы по переработке сельскохозяйственной продукции, заключил договор с сообщником-поставщиком на отгрузку производственного оборудования. По факту сумма товара составляла 3 млн рублей, но в документах ее завысили в четыре раза и указали 12 миллионов.

После сделки фигуранты подали декларацию на возмещение налогового вычета. В 2018 году они получили более 1.9 млн рублей, в 2019 – более 4.3. Всего почти 6.3 миллиона, которые поделили между собой.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по области, дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд, обвиняемые находятся в регионе под подпиской о невыезде.