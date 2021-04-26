В Липецкой области ОРВИ заболели 4 786 человек

На прошлой неделе с 19 по 25 апреля ОРВИ заболели 4 786 жителей Липецкой области. Показатель на 14% ниже расчетного эпидемического порога. По информации пресс-службы регионального Роспотребнадзора, среди всех заболевших 65% - дети. С вирусной инфекцией госпитализировали 20 человек. Случаев гриппа не зарегистрировано.

В Липецке выявили 3 052 случая ОРВИ, что на 30% ниже эпидпорога. В регионе циркулируют негриппозные респираторные вирусы. На прошедшей неделе их обнаружили в 15,1% исследованных проб. Больше всего оказалось бокавирусов - 39%. Затем идут вирусы парагриппа - 22%. По 17% риновирусов и метапневмовирусов. Еще 5% - аденовирусов.

Напомним, что за минувшие сутки зарегистрировали 66 случаев коронавируса. С начала пандемии COVID-19 заболели 29 583 человек.