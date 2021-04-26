Во вторник 10 улиц Липецка останутся без холодной воды

Во вторник, 27 апреля, в Липецке ожидаются отключения воды и света. С 9 утра до 4 часов вечера без электроснабжения останется улица Ново-Весовая частного сектора на Сырском Руднике.

С 10 утра до 8 часов вечера холодной воды не будет по улицам Студеновская, 31, 33, 35, 37, 39б, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67; Елецкая, 46. А также в частном секторе по улицам Маяковского, 20-го Партсъезда, Красная, Арктическая, Дарвина.

С 9 утра до 11 часов вечера краны пересохнут по адресам: улицы Петра Смородина, 13; бульвар Есенина, 2, 3, 5; Катукова, 18. Воду подвезут к дому №13 по улице Петра Смородина. В остальных случаях - по заявкам жителей.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", более подробную информацию об отключениях можно узнать по телефонам 175 и 236-175.