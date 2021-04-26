Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 26 апреля 2021 года: выписали еще 116 человек

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 26 апреля 2021 года увеличилось. За минувшие сутки медики выписали еще 116 липчан. Всего выздоровели 26 812 пациентов.

По данным регионального оперштаба, за сутки COVID-19 подтвердился у 66 жителей Липецкой области. В самом Липецке заболели 43 человека. В Грязинском районе - 7. В Лебедянском - 5. В Добровском и Липецком районах по 3 новых случая. В Чаплыгинском районе 2 зараженных. В Данковском, Елецком и Хлевенском районах по 1 заболевшему.

С начала пандемии в Липецкой области зарегистрировали 29 583 случая коронавируса. Лечение продолжает 2 131 пациент. Медики наблюдают на дому 1 854 человек - у них легкая форма ковида. У 277 липчан болезнь протекает в тяжелой форме. Их госпитализировали. Умерли 640 человек, в том числе 5 за последние сутки.