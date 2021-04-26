Фонтаны в Липецке будут работать 6 дней в неделю

В Липецке готовят к запуску фонтаны. Сезон должен открыться традиционно 1 мая. Планируется, что в этот день заработают все 11 водных комплексов города.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в этот понедельник, 26 апреля, специалисты подрядной организации приступили к работам на объектах возле драмтеатра, на площадях Мира, Петра Великого, Климентова, Франценюка, а также на каскаде у Соборной. Они моют и чистят чаши, оборудование, монтируют трубы и насосы, проверяют исправность установок, меняют старые детали. На площади Петра провели тестовый запуск фонтана. Установка оказалась работоспособной. Вскоре испытают и другие комплексы.

Первые 10 дней после начала сезона фонтаны будут работать с 10.00 до 22.00. Затем полюбоваться сооружениями можно будет 6 дней в неделю.