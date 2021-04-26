Районного чиновника под Липецком приговорили к штрафу за крупную взятку

Экс-чиновника приговорили к штрафу за крупную взятку Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецкой области вынесли приговор бывшему начальнику отдела культуры Добринского района. Его признали виновным в крупном взяточничестве и превышении полномочий – часть 5 статьи 290 УК и статья 286.

В 2016 году районный чиновник взял у поставщика кинооборудования 450 000 рублей, взамен посодействовал в заключении контракта почти на 5 млн рублей. Эти деньги уже получил подрядчик за установку оборудования в Добринском межпоселенческом центре культуры и досуга.

Как сообщили в пресс-службе СКР, бывший чиновник вину не признал. Но доказательств собрали достаточно. В итоге суд приговорил деятеля культуры к штрафу в 2.4 млн рублей. Также ему запретили работать в государственных органах 4 года.