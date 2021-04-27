Под Липецком квадроцикл врезался в дерево: водитель погиб

Под Липецком трагедия: в ДТП с квадроциклом погиб мужчина Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

За минувшие сутки автоинспекторы выявили на дорогах Липецкой области 3 422 нарушения Правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 7 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще 29 человек не пристегнулись во время движения. Автомобилисты 3 000 раз превысили допустимую скорость. Произошло 14 аварий, в которых никто из людей не пострадал, только машины.

В минувший понедельник в Становлянском районе произошла трагедия. На территории дендропарка 31-летний водитель квадроцикла не справился с управлением и врезался в дерево. Мужчина скончался в больнице. Его 40-летнего пассажира госпитализировали. Предварительная причина случившегося - несоответствие скорости конкретным условиям.

Липчан просят быть внимательнее за рулем и не нарушать ПДД. В случае происшествия звонить на номер "112".