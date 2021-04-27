МЧС предупреждает: в Липецке сильные порывы ветра

В Липецке снова непогода. Спасатели предупреждают об усилении ветра в ближайшие 2-4 часа и с сохранением в течение этого вторника, 27 апреля. По данным пресс-службы городского управления по делам ГО и ЧС, порывы западного ветра могут достигать 18 м/с.

Во избежание несчастных случаев липчан призывают соблюдать меры предосторожности. Во время сильного ветра нельзя стоять за остановками, рекламными щитами, у стен домов, под электросетями. Смертельно опасно подходить к оборвавшимся проводам. Во время стихии лучше укрыться в подъездах домов или в подземных переходах.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов.