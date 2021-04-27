В Липецке стартовала акция "Георгиевская ленточка"

В этот вторник, 27 апреля, в Липецке стартует акция "Георгиевская ленточка". Как сообщили в пресс-службе мэрии, липчанам раздадут около 50 тыс. символов Победы.

Памятные ленты можно будет получить из рук волонтеров на 3 точках в центре города: возле ТРЦ "Европа" на улице Советская, на остановке "Нижний парк" и на площади Плеханова возле Центрального банка России.

Этим днем раздавать Георгиевские ленточки у ТРЦ на Советской начнут после 12.00. В остальных местах - после 14.00. Кстати, получить ленту можно будет и в парках города. Волонтеры придут туда в часы наибольшей посещаемости.

Часть лент передали в территориальные управления округами. Оттуда знаки памяти разойдутся по предприятиям Липецка.