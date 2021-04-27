Всероссийский велопарад в Липецке пройдет в начале лета

В начале лета в Липецке пройдет всероссийский велопарад. Активное мероприятие запланировано на 6 июня. Участники спортивного события проедут по центральным улицам города. Участки перекроют на время движения колонны. Подробнее об ограничениях проезда объявят ближе к событию.

По традиции, на старте и финише для гостей организуют развлекательную программу. Участники получат памятные подарки. Как сообщили в пресс-службе мэрии, велопарад приурочат к Всемирному Дню велосипедиста, который пройдет 3 июня. Напомним, что в 2019 году в областном центре мероприятие собрало более 3 тыс. велосипедистов. Участие в параде бесплатное. Нужно лишь уметь кататься на велосипеде и соблюдать правила движения в колонне.