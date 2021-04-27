В Липецке у Автовокзала отключились светофоры

В районе Автовокзала в Липецк не работают светофоры. В этот вторник, 27 апреля, из строя вышли два пешеходных и два транспортных сигнальных столба, расположенных у остановки.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, чтобы выяснить причину сбоя нужно детальное обследование. Сотрудники "Липецкгорсвета" уже прибыли на место. Работы планируют завершить к 15.00. По словам специалистов, поломка не серьезная. Светофоры заработают уже к вечеру.

Напомним, что утром без света остались некоторые жители района НЛМК областного центра. Свет погас по улицам Крупской, 2, 4, 6; Осипенко, 13, 15-22, 24, 28; Прокатная, 26, 30. На месте работают электрики - меняют поврежденный силовой трансформатор. Электроснабжение обещают восстановить к 16.00.