Под Липецком больше недели ищут 17-летнюю девушку со сбритыми волосами

Под Липецком пропала 17-летняя девушка Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецком районе пропала 17-летняя девушка. 18 апреля около 13.00 Кожевникова Елена Дмитриевна ушла из дома по улице Вокзальная села Копцевы Хутора. По данным ЛООО "Поиск пропавших детей", до настоящего момента ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 17-18 лет, рост 170 сантиметров, короткая стрижка, светло-русые волосы, с правой стороны волосы сбриты.

Была одета: темно-серая куртка, черные брюки с красными лампасами и красными карманами, черно-белые кроссовки, черная толстовка с желтым капюшоном и рисунком желтого цвета.

Просьба ко всем, кто видел Елену Кожевникову или знает, где она может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры, электронная почта: ppdlip@mail.ru