Бывший директор дилерского центра «Вольво» в Липецке получил условный срок за присвоение

В Липецке вынесли приговор бывшему директору ООО «Соверен-Авто», которое являлось дилером компании «Вольво». Бизнесмена признали виновным по части 4 статьи 160 УК – присвоение в особо крупном размере, с использованием служебного положения.

Преступление имело место еще в 2014 году, когда подсудимый возглавлял дилерскую компанию. Как доказали в суде, директор присваивал себе деньги покупателей, которые вносили суммы по договору купли-продажи за новые автомобили «Вольво». Общая сумма ущерба тогда составила более 4 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, подсудимый не признал вину, вместе с тем доказательств для обвинительного приговора было достаточно. В итоге суд назначил бывшему предпринимателю 3 года условно. Теперь потерпевшие автомобилисты могут подать гражданские иски на возмещение материального и морального вреда. Приговор еще не вступил в силу.