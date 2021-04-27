Несмотря на холода, в Липецке продолжает гореть сухая трава

Несмотря на резкое похолодание и дожди, в Липецке продолжает гореть сухая трава. По данным городского управления по делам ГО и ЧС, за минувшую неделю, с 19 по 16 апреля, в Липецке зарегистрировали 17 таких пожаров.

Дождливая погода поспособствовала только тому, что огонь распространяется не так стремительно, его удается быстро локализовать и площадь пожара меньше. Всё так же чаще всего мусор и трава горят в частном секторе. Это районы Тракторостроителей, Дачного, Сокола и Матырского. Порой мусор горит и в районах с многоквартирными домами. Например на Московской за неделю сгорели сразу 4 мусорных контейнера, рядом с которыми были припаркованы автомобили. А этой ночью, 27 апреля, пожарные тушили траву у Силикатных озер.

Спасатели снова просят липчан не поджигать мусор и сухую траву – за это предусмотрены серьезные штрафы. Тем более, что с апреля в регионе действует особый противопожарный режим.