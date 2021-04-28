Под Липецком пропал подросток в черной панаме и бордовых кедах

В Липецком районе ищут 16-летнего парня Фото: Поиск пропавших детей Липецк

Под Липецком ищут подростка. 16-летний Климов Максим Денисович пропал в минувший вторник, 27 апреля, в селе Боринское Липецкого района. Около 18.00 он ушел из ГОБУ "Боринский центр помощи детям". Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 175 сантиметров, среднего телосложения, черные волосы, короткая стрижка, карие глаза

Был одет: черная куртка, черные спортивные штаны, черная панама, бордовые кеды, белые носки.

Просьба ко всем, кто видел парня или знает, где он может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры, электронная почта: ppdlip@mail.ru