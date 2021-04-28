Под Липецком после столкновения машин "Лада" наехала на 4-летнего мальчика и женщин

В минувший вторник, 27 апреле, на трассе Орел-Тамбов в Липецке "Киа" врезался в стоящий ВАЗ-2112. В ДТП пострадали девочки 15 и 16 лет - пассажирки "двенадцатой". Медики оказали им помощь и отпустили домой. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, причина аварии - несоблюдение дистанции.

В тот же день в Ельце на улице Яна Фабрициуса столкнулись "Лада Гранта" и "Лада Калина". От удара вторая машина откатилась и наехала на 4-летнего мальчика и двух женщин 38 и 63 лет. Всех их с травмами госпитализировали. Предварительная причина просишествия - несоблюдение очередности проезда.

Вечером в Липецке на нерегулируемом пешеходном переходе ВАЗ-2107 сбил 10-летнего мальчика. А в Лебедяни в такой же ситуации под колеса "Лады Гранты" попала 10-летняя девочка. Дети получили травмы.