Ко Дню Победы в Липецке приведут в порядок памятники и стелы

В Липецке готовятся к 9 Мая Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке активно готовятся к 9 Мая. Специалисты начали ремонтировать памятники и стелы.

По данным пресс-службы мэрии, подрядчик приведет в порядок 17 объектов. Среди них монумент "Танк", стелы на площади Победы и улице Шкатова, обелиск "Слава Героям, павшим в боях за Родину" на Сырском Руднике и другие. Специалисты заменят поврежденную плитку, обновят надписи, покрасят постаменты, отремонтируют металлические детали, очистят памятники от грязи и пыли.

Работы уже стартовали на площадь Героев. А монумент на площади Победы обработают специальным гидрофильным составом. Он защитит конструкцию от разводов на поверхности. Памятники должны быть привести в надлежащее состояние к 7 мая.