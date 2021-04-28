В этом году липчане построили на 15% меньше домов, чем в 2020

В январе - марте 2021 года в Липецкой области на строительство израсходовали 10 609 200 рублей. Это на 27,8% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Как сообщили в пресс-службе Липецкстата, всего построили 1 561 квартиру. В эксплуатацию ввели жилые здания общей площадью 172 100 кв.м., что на 7% больше, чем в прошлом году. Так, в Липецке ввели 33,8% жилья, в Липецком районе - 13,5%, в Грязинском - 9,7%, а в Усманском - 7,1%.

Липчане на собственные и заемные деньги построили 115 100 кв.м жилых домов. Ввод индивидуального жилья уменьшился в этом году на 15,2%. В расчете на 1000 населения в целом по региону с января по март 2021 года построили 152 600 кв.м жилья.