Ремонт на улице Неделина в Липецке планируют начать 10 мая

В эту среду, 28 апреля, в Липецке состоялось выездное совещание относительно ремонта на улице Неделина. В планах - обновить участок дороги от Петровского рынка до моста через реку Воронеж. В обсуждении участвовали мэр города Евгения Уваркина, председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов, представители подрядчика и УГИБДД региона.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ремонт проведут за счет субсидии из областного бюджета в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы Липецкой области". На работы выделили 26 млн рублей. Подрядчик зайдет на объект, ориентировочно, 10 мая. На площади 31 тыс. кв.м подрядчик поменяет старое покрытие на новое. Отремонтируют не только магистраль, но и подъезды к ней. Срок исполнения контракта - конец июля.

Кстати, на дороге есть выбоины, которые достигли критических размеров. Ямы пообещали залатать до выходных.