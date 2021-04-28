"Поезд Победы" прибудет в Липецк 2 мая

На майские праздники в Липецк приедет "Поезд Победы" Фото: "КП" Архив

На майские праздники в Липецк приедет "Поезд Победы". Передвижной музей, рассказывающий о событиях Великой Отечественной войны, прибудет на вокзал областного центра 2 мая.

Поезд остановится в Липецке на 2 дня. Липчане смогут побывать в музее 2 и 3 мая. Вход бесплатный, но нужно предварительно зарегистрироваться. Сделать это можно на официальном сайте "Поезд Победы". Регистрация стартует 30 апреля. После Липецка поезд отправится в Нижний Новгород. А затем в Москву, где остановится на Белорусском вокзале.

"Поезд Победы" — первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе поезда. Внутри не только многофигурные композиции в скульптуре. Мультимедийное сопровождение воссоздает воздушные бои и массированные танковые атаки. Рисует картины походной солдатской жизни и тихие воспоминания мирного довоенного времени.