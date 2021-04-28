Для жители Липецкой области на отдыхе в Сочи ускорили мобильный интернет

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Билайн заявил о том, что в Сочи работа сети стала намного лучше, а скорость мобильного интернета выросла в 1,5 раза. Это произошло благодаря тому, что оператор построил новые базовые станции в центре Сочи, в Лазаревском и Адлерском районах, а также запустил искусственный интеллект для управления телеком оборудованием. Это помогает организовать «бесшовный» переход сигнала от одной базовой станции к другой, что важно для туристов, перемещающихся по побережью. ощутимо улучшает связь для туристов

«Интернет-трафик в сети Билайн ежегодно увеличивается в 1,5 раза: мобильным интернетом все больше пользуются и туристы, и жители Сочи. Поэтому мы постоянно модернизируем сеть для того, чтобы она успешно справлялась с растущими нагрузками, в том числе, в течение курортного сезона», - прокомментировал Максим Романько, директор Сочинского отделения Билайн.