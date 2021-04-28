В четверг более 40 улиц Липецка останутся без холодной воды

В четверг, 29 апреля, в некоторых домах Липецка отключат холодную воду. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 9 утра до 11 часов ночи краны пересохнут по улицам Петра Смородина, 13; бульвар Есенина, 2, 3, 5; Катукова, 18.

С 10 утра до 4 часов вечера без воды останутся жители верхних этажей домов по улицам Доватора, 16, 16а, 59, 61; Крылова, 63, 63а.

С 10 утра до 8 часов вечера воду отключат по адресам: улицы Ильича, 5, 7, 9, 10, 12, 12а, 14-16, 18, 27, 29, 31, 36а, 38а, 46а, 48, 31а, ст.31а; Волгоградская, 8, 8а, 10-12, 14; переулок Театральный, 1, а также в частном секторе: улицы Ватутина, Зеленая, Краснодонская, Олега Кошевого, Севастопольская, Матросова, Панфилова, Докучаева, Зеленая, Социалистическая, Целинная, Цимлянская, Партизанская, Новоселов, Лобачевского, Софьи Ковалевской, Спартака, Профсоюзная, Дачная, Студенческая, Тургеньева, Декабристов, Бехтерева, Гвардейская, Песчаная, 1-ая Воронежская, 2-ая Воронежская, проезд Ильича, переулок Театральный 1-ый; Театральный 2-ой; Парковый, Стандартный, Садовый, Моторный, Моторный 2-ой, Линейный, Сосновый.

Воду подвезут к дому №13 по улице Петра Смородина. В остальных случаях - по заявкам жителей. Более подробную информацию можно узнать по телефонам 175 и 236-175.