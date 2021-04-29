В Липецке женщина пошла на кражу ради двух бутылок алкоголя.

В Липецке будут судить женщину за кражу алкоголя из магазина. Инцидент произошел в феврале этого года. Страждущая 33-летняя дама зашла в сетевой магазин на улице Шубина за бутылкой горячительного напитка. Только покупать спиртное женщина не собиралась. Она взяла с прилавка две бутылки спиртного, незаметно пронесла мимо кассы и вышла, не расплатившись. Общая сумма украденного алкоголя составила 2046 рублей. Как сообщает полиция, похищенное дама в последствии употребила.

Вскоре после заявления, воровку вычислили и задержали. Как только личность установили, выяснилось, что это уже не первый криминальный поход в магазин томимой жаждой леди. Липчанка уже обворовывала магазин в августе прошлого года. Тогда она отделалась административной статьей за мелкой хищение и получила штраф в 3000 рублей.

В этот раз понять и простить закон не мог. Несмотря на сумму, из-за повторной кражи возбудили уголовное дело по статье 158.1 – мелкое хищение. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, дело с обвинительным актом передали в суд, женщине грозит до года лишения свободы.