К Нижнему парку в Липецке стянулись экстренные службы

В Липецке к Нижнему парку стянулись экстренные службы: там обнаружили бесхозный предмет Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот четверг, 29 апреля, к Нижнему парку Липецка стянулись экстренные службы. Со стороны площади Революции стоят полицейские машины, скорая, пожарный расчет. По словам очевидцев, часть территории возле парка со стороны часовни оцепили. Там работают кинологи.

- Очевидцы позвонили и сообщили о бесхозном предмете на территории Нижнего парка, - прокомментировали "КП-Липецк" в пресс-службе регионального УМВД России. - Экстренные службы в установленном порядке прибыли на место. Проверяют поступившую информацию.

В Липецке к Нижнему парку стянулись экстренные службы: там обнаружили бесхозный предмет Фото: Юлия КЛЮЕВА