К Нижнему парку в Липецке стянулись экстренные службы

В Липецке к Нижнему парку стянулись экстренные службы: там обнаружили бесхозный предмет
Фото: Юлия КЛЮЕВА
В этот четверг, 29 апреля, к Нижнему парку Липецка стянулись экстренные службы. Со стороны площади Революции стоят полицейские машины, скорая, пожарный расчет. По словам очевидцев, часть территории возле парка со стороны часовни оцепили. Там работают кинологи.
- Очевидцы позвонили и сообщили о бесхозном предмете на территории Нижнего парка, - прокомментировали "КП-Липецк" в пресс-службе регионального УМВД России. - Экстренные службы в установленном порядке прибыли на место. Проверяют поступившую информацию.
В Липецке к Нижнему парку стянулись экстренные службы: там обнаружили бесхозный предмет
Фото: Юлия КЛЮЕВА
В Липецке к Нижнему парку стянулись экстренные службы: там обнаружили бесхозный предмет
Фото: Юлия КЛЮЕВА