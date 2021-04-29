В пятницу в Липецке от 15 до 20 градусов тепла

В Липецке начинает теплеть Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 30 апреля, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, без существенных осадков. Ночью от 0 до 5 градусов тепла. Ветер южной четверти 5-10 м/с.

В светлое время суток в регионе прогреется до +15 +20 градусов. Ветер усилится до 8-13 м/с. Местами возможны порывы до 16 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 750 мм рт.ст.

В субботу, 1 мая, в Липецке будет тепло, но дождливо. Ночью около 9 градусов выше ноля. Днем столбик термометра поднимется до +17 градусов. С раннего утра до вечера синоптики обещают дожди. Ветер переменных направлений 10-12 м/с. Атмосферное давление будет падать, а потом расти и составит 749 мм рт.ст.