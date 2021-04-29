В майские праздники в зверинце Липецка откроют контактный зоопарк

1 мая в зверинце Липецка откроют контактный зоопарк. На площадке вместе с посетителями будут гулять куры, овцы и козы трех пород с малышами. Хищников, а также маленьких животных оставят в закрытых вольерах. Как сообщили в пресс-службе липецкого зоопарка, дети бывают неаккуратны и могут уронить кроликов, шиншилл и других грызунов. Поэтому липчанам предлагают полюбоваться ими со стороны.

Кстати, 1, 2, 8 и 9 мая в контактном зоопарке проведут тематические дни животных. С 11.00 до 12.00 посетителям расскажут о кроликах, морских свинках, ежах и черепахах. В стоимость билета в контактный зоопарк также входит игровая площадка, домик бабы-яги и музей миниатюр под открытым небом.

На майских праздниках с 11.00 до 16.00 ребят будут катать пони и ослик. Желающие могут посмотреть на кормление львов и тигров. Они обедают ежедневно в 14.10, кроме среды и воскресенья. В предстоящие праздники зоопарк будет работать с 8.00 до 22.00, а касса до 21.00. Контактный зоопарк ждет гостей со вторника по воскресенье с 9.00 до 18.00.