Под Липецком молодой мотоциклист сбил женщину на пешеходном переходе

Под Липецком мотоциклист сбил пешехода Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие сутки автоинспекторы выявили 4 440 нарушений Правил дорожного движения на дорогах Липецкой области. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, пьяными за руль сели 10 человек. Еще 45 не пристегнулись ремнями безопасности. Водители 3 988 раз превысили скорость. Произошло 27 аварий, в которых никто из людей не пострадал, только машины.

В прошедший четверг, 29 апреля, на трассе Липецк-Хлевное столкнулись "Мерседес" и ВАЗ-2101. Пострадала 38-летняя пассажирка отечественного автомобиля. Ее с травмами увезли в больницу. Предварительная причина случившегося - нарушение очередности проезда.

В тот же день в Лебедяни на улице Карла Маркса 23-летний мотоциклист сбил 40-летнюю женщину. ДТП случилось на пешеходном переходе. Несчастную госпитализировали.