Липчанке грозит штраф до 80000 рублей за продажу алкоголя подростку

На днях в Липецке 49-летняя женщина продала алкоголь несовершеннолетнему. Это произошло в киоске по улице 40 лет Октября. Данный факт задокументировали полицейские.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в декабре 2020 года продавца уже привлекали к административной ответственности за продажу спиртного подростку. Тогда она заплатила 15 тыс. рублей штрафа. Однако, это не остановило ее от повторных нарушений.

Возбуждено уголовное дело по ст.151.1 УК РФ "Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции". Наказание по статье - штраф от 50 тыс. до 80 тыс. рублей.

Напомним, что полицейские Липецка и области постоянно проводят мероприятия, направленные на предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие противоправных деяний в отношении подростков.