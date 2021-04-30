Телеком оператор предложил жителям региона организовать домашний офис на даче

Фото: пресс-служба Билайн

В рамках акции оператор дарит три месяца связи и безлимитный интернет бессрочно в подарок.

Для этого достаточно приобрести 4G-модем или 4G-роутер в комплекте с тарифом «Интернет PRO» (специально разработан для гаджетов). В подарок новому абоненту Билайн дает 3 месяца связи и опцию «Безлимитный интернет» бессрочно, без абонентской платы и платы за подключение.*

По данным пресс-службы Билайн, в регионах России компания развивает сеть 4G, обеспечивающую мобильный интернет. В 2020 году доступность мобильного интернета повысилась в 1231 населенном пункте, где проживает 559 тыс. человек.

*3 месяца связи и опция «Безлимитный интернет» в подарок для новых абонентов с 08.04.2021 г. по 31.08.2021 г. для ряда регионов при покупке акционных WI-FI роутера или USB-модема и SIM-карты c тарифом «ИнтернетPRO» при технической возможности подключения. Количество ограничено. Подробнее об организаторе, условиях акции и стоимости - на beeline.ru.