В Липецке 1 мая заработают 10 фонтанов

1 мая в Липецке стартует сезон фонтанов Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке сезон фонтанов стартует 1 мая. Для липчан и гостей города будут работать 10 водных комплексов: на Комсомольском пруду, площадях Петра Великого, Франценюка, Мира, Клименкова, улице Ленина, возле драмтеатра, на спуске у Соборной площади и у ФОК "Пламя". Фонтан на площади Константиновой выключат - специалисты нашли дефекты оборудования, требующие ремонта.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, фонтаны прошли сезонное обслуживание. Подрядчик смонтировал насосное оборудование и трубы, заменил детали, очистил конструкции и промыл чаши. Фонтаны будут работать в будние дни с 18.00 до 22.00, а в пятницу с 16.00 до 22.00. В выходные и праздники - с 10.00 до 22.00. Понедельник выходной.

Отключат фонтаны 30 сентября. Напомним, что у СК "Звездный" продолжается реконструкция водного комплекса. Там монтируют "сухой" фонтан, который зимой превратится в каток с праздничной елью в центре.