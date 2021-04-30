Под Липецком от свалки пилорамы загорелась сухая трава

В подгорном загорелась свалка пилорамы Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Крупный пожар произошел в эту пятницу, 30 апреля, вблизи села Подгорное в Липецком районе. Там загорелись легко воспламеняющиеся отходя на пилораме. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, по Липецкой области, площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

На борьбу с огнем направили два подразделения пожарных. При этом огонь успел перекинуться на сухую траву. Горят старые доски и другой мусор из древесины, также пламя распространяется по земле. На данный момент пожар еще не локализован.

Причину возгорания и ответственных еще предстоит выяснить. В МЧС напоминают о правилась пожарной безопасности, а так же, что в регионе действует особый противопожарный режим и связанные с этим штрафы. Население просят ответственно отнестись к ограничениям, в случае пожара незамедлительно звонить на номер 101. Телефон доверия МЧС в Липецкой области: 8 (4742) 22-88-60.