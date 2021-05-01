В Пасху у храмов в Липецке будут дежурить около 170 полицейский и дружина

В Липецке усилили контроль ща порядком в праздники Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий. Несмотря на это власти решили усилить контроль за порядком в период майских праздников. Традиционное первомайское шествие отменили, но в местах, где планировались акции, дежурит полиция.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в Пасху, в ночь на 2 мая, у храмов и церквей будут дежурить 170 полицейских и 50 дружинников. Еще 72 сотрудника полиции будут следить за порядком на кладбищах.

В День Победы на улицы выйдут около 250 сотрудников полиции. Об этом сообщил на совещании в администрации начальник УМВД России по Липецку Александр Акаткин. В местах проведения праздничных мероприятий спасатели выставят ограждение.