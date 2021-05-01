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Общество1 мая 2021 16:15

Главный салют 9 мая в Липецке перенесли с площади Петра Великого в парке Победы

В День Победы салют прогремит в 14 точках города
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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Главный салют прогремит в парке Победы

Главный салют прогремит в парке Победы

Фото: Лия МУРАДЬЯН

В День Победы 9 мая в Липецке прогремит праздничный салют сразу в 14 точках города. Тысячи залпов взмоют одновременно в 21.55.

Мэрия озвучила адреса, где будет салют 9 мая в Липецке. Адреса площадок с фейерверками: на улице Писарева, 16; улица Доватора, 4,2; Строителей 8,12; Космонавтов, у домов 8,10; на площадке в районе Торнадо, а также у школы №35 в Сселках. В парках Быханов сад, Сокольский, парк Победы и Нижний. На площадках перед дворцами культуры «Рудничный», «Городской», «Городской» и «Луч».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, главный салют на 9 мая в Липецке в 2021 году состоится не на площади Петра Великого, как раньше, а в парке Победы.

Всего ко Дню Победы в Липецке пройдет много памятных мероприятий, основные из них стартуют с 4 мая – с парадов во дворах домов, где живут ветераны Великой Отечественной войны.