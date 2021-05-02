В Липецке перекроют движение из-за репетиций и парада Победы

Из-за проведения мероприятий, посвященных 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 6 и 9 мая в районе площади Героев ограничат движение личного и общественного транспорта. Перекроют участок дороги сети в районе пересечения улиц Гагарина и Зегеля. Ограничение продлится с 9:00 и до окончания мероприятий: ориентировочно до 11:00.

Перекрытие внесет коррективы и в работу общественного транспорта. Сейчас в профильном департаменте разрабатывают схемы движения автобусов, которые проходят через данный участок. Об изменениях сообщат дополнительно.