Липчане смогут сделать прививку от коронавируса на майских праздниках

Фото из архива "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мобильные прививочные пункты в Липецке будут работать праздничные дни. Для иммунизации горожанам достаточно взять с собой только паспорт.

Мобильный пункт с 3 мая развернет вторая городская поликлиника. Он будет располагаться с 10.00 до 14.00 на территории гипермаркета «Линия». Здесь же в это же время бригада будет работать 4, 6, 8 и 10 мая. Кроме того, 4 мая с 10.00 до 14.00 специалисты проведут прием в парке Победы.

Ещё одной точкой вакцинации 6 мая станет Петровский рынок. С 10.00 до 13.00 здесь липчан будут ждать специалисты городской поликлиники №5.