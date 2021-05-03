МЧС предупреждает: в ближайшие часы на Липецк обрушится гроза

В Липецкой области ожидается гроза и сильный ветер Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот понедельник, 3 мая, на Липецк и область надвигается непогода. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, в ближайшие часы и с сохранением в течение дня ожидается гроза. Порывы юго-западного ветра могут достигать 17 м/с. Спасатели предупреждают - стихия продолжит бушевать в первой половине ночи 4 мая.

Во время грозы лучше отключить все электроприборы дома, отойти от окон и дверей, не касаться водопроводных кранов. Избегайте сквозняков. Они могут привлечь шаровую молнию. Не стоит топить печку или камин, так как выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью.

Оказавшись во время грозы в пути, следует прекратить движение и переждать непогоду в салоне машины на обочине или автостоянке, вдали от высоких деревьев. Велосипед и мотоцикл - потенциально опасные виды транспорта во время стихии.