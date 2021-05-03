Под Липецком подросток дважды попался пьяным за рулем

В Липецкой области несовершеннолетний попал под уголовную статью. В марте этого года в Усманском районе полицейские поймали подростка, который в пьяном состоянии управлял машиной. В отношении него составили административный протокол и выписали штраф в 30 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, на этом приключения липчанина не закончились. 18 апреля на одной из улиц Усмани его остановили автоинспекторы. Он управлял скутером без государственного знака. Кстати, парень снова оказался пьян.

На прошлой неделе в отношении несовершеннолетнего возбудили уголовное дело по ст.264.1 УК РФ "Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию". Максимальное наказание по статье - до 2 лет лишения свободы.