В Липецке ищут подрядчика, который завершит обновление Центрального пляжа

В Липецке ищут подрядчика, который выполнит 2 этап благоустройство Центрального пляжа. Напомним, работы проведут в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" и нацпроекта "Жилье и городская среда".

По данным пресс-службы городской администрации, организация, которая выиграет торги, оборудует в районе пляжа детскую площадку, смонтирует 20 опор освещения, установит камеры видеонаблюдения. Также подрядчик обустроит более 20 тыс. кв.м тротуаров, установит питьевые фонтанчики, раздевалки и малые архитектурные формы.

В 2019 году на территории появились велодорожки и велопарковки. Установили перголы - навесы для защиты от солнца, павильон для медработника и охраны.