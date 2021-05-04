Под Липецком "Мицубиси" влетел в столб: 72-летний водитель погиб

В субботу, 1 мая, в Чаплыгинском районе Липецкой области произошло ДТП. В селе Соловое перевернулся квадроцикл. Судя по всему, 32-летний водитель не справился с управлением. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, мужчину с травмами госпитализировали.

В тот же день в Усманском районе в кювет вылетела "Лада Гранта". Машина врезалась в дерево. 50-летнюю женщину, которая была за рулем, положили в больницу.

В воскресенье, 2 мая, на улице Жуковского в Липецке ВАЗ-2115 столкнулся с "Лада Веста", "Лада Калина" и "Ауди". В аварии пострадала 13-летняя пассажирка "Весты". Медики оказали ей помощь и отпустили.

Тем же вечером на улице Водопьянова 30-летний водитель "Мицубиси" вне пешеходного перехода сбил 38-летнюю женщину и 47-летнего мужчину. Их госпитализировали.

Накануне, 3 мая, в поселке Краснинский Краснинского района перевернулся мотоцикл. 19-летнего водителя с травмами доставили в больницу. А в Добровском районе "Мицубиси" врезался в опору ЛЭП в садоводческом товариществе села Капитанщино. 72-летний водитель иномарке скончался по дороге в больницу.