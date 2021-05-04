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Общество4 мая 2021 16:42

В среду в Липецке до +20 градусов и сильный ветер

Синоптики обещают без осадков
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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В Липецке тепло, но ветрено

В Липецке тепло, но ветрено

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 5 мая, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, преимущественно без осадков. Ночью от 0 до 5 градусов тепла.

В светлое время суток воздух в регионе прогреется до 20 градусов выше ноля. Ветер западной четверти 8-13 м/с. Местами порывы до 16 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 738 мм рт.ст.

В четверг, 6 мая, в первой половине дня в Липецке переменная облачность. После полудня - пасмурно. Ночью до 7 градусов тепла. Днем столбик термометра поднимется до +18 градусов. Ветер южный 7-10 м/с. Возможны порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт.ст.

Долгота дня составляет 15 часов 17 минут.