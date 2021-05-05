Подросток, выдавая себя за подругу, выманил у липчанки 4000 рублей

В Липецкой области поймали интернет-мошенника. 21-летняя липчанка обратилась в полицию, написав в заявлении, что ее обманул неизвестный.

По ее словам, в мессенджере она получила сообщение от "подруги". Та сообщила, что попала в сложную жизненную ситуацию и ей срочно нужны деньги. После долгих уговоров липчанка не смогла сопротивляться и перечислила на указанный расчетный счет более 4 тыс. рублей. Спустя время потерпевшая списалась с реальной подругой и та открыла ей глаза. Девушка поняла, что стала жертвой мошенников и пошла в органы.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские задержали подозреваемого. Им оказался несовершеннолетний житель Ельца. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.159 УК РФ "Мошенничество.