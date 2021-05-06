В пожаре под Липецком погибли два человека

Пожар в Данковском районе Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Трагический пожар случился в этот четверг, 6 мая, в Данковском районе Липецкой области. В селе Ягодное на улице Садовой загорелся частный дом. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области, площадь возгорания составила 84 м2. С огнем боролись два отделения пожарной охраны.

К несчастью, пожар не обошелся без жертв. Как стало известно «КП-Липецк» в сгоревшем доме погибли два человека. По факту гибели людей проводится проверка – подробности случившегося выясняются. Также на месте сейчас работают эксперты пожарного надзора, которые устанавливают причину возгорания.

МЧС просит соблюдать правила пожарной безопасности и напоминает, в случае пожара незамедлительно звонить 01 или 101, телефон доверия ГУ МЧС по Липецкой области: 8 (4742) 22-88-60.