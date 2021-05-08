Пропавшую в Липецке 17-летнюю девушку нашли в Краснодарском крае

Волонтеры нашли пропавшую в Липецкой области 17-летнюю девочку. Несовершеннолетняя исчезла почти две недели назад, 27 апреля, в селе Копцевы Хутора Липецкого района. Примерно в час дня девушка вышла из дома в районе улицы Вокзальной и больше никто из родных ее не видел.

Пропавшую в Липецке девушку нашли в Краснодаре Фото: Поиск пропавших детей Липецк

Ориентировки на подростка разместили в соцсетях и разослали по всем причастным структурам, девочку искали родственники, волонтеры и полиция, но поиски в регионе результатов не давали. Вскоре появились сведения, что девочка находится вообще не в Липецкой области.

Оказалось, что за это время девочка успела обосноваться в Краснодарском крае. Как сообщают волонтеры липецкого «Поиска пропавших детей», подростка удалось задержать благодаря слаженным действиям полиции, а также липецких и краснодарских волонтеров ППД.

В пресс-службе УМВД по Липецкой области уточнили, что в отношении подростка преступления не совершались, девушка сейчас в безопасности. Теперь полиция выясняет причины и обстоятельства ухода из дома.