В Липецке разыскивают похитителя велосипеда

Фото с сайта УМВД по Липецкой области.

Липецкие полицейские просят помочь в поисках мужчин, который может быть участником кражи. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, 3 мая из подъезда дома №6 по улице Тамбовской похитили велосипед. Камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину, который может быть причастен к преступлению. Правоохранители опубликовали его фото.

Всех, кому что-либо известно о личности подозреваемого или иных обстоятельствах преступления, полиция просит сообщить по телефонам 02, 48-00-02, 8-904-292-56-57.