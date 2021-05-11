Сильный ветер в Липецке валял деревья и срывал металлические листы

В минувший понедельник, 10 мая, в Липецке был сильный ветер. Порывы достигали 18 м/с. За сутки спасателям поступило 16 сообщений о происшествиях, вызванных непогодой.

Как сообщили в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС, чаще всего липчане жаловались на поваленные деревья, ветви на тротуары, дороги, провода и автомобили. С этими проблемами разбирались на улицах Циолковского, Терешковой, Семашко, Ангарской, Детской и других. С крыши летнего кафе на улице Гагарина упал пластиковый лист. На Студеновской развернулся светофор. На Бабушкина накренилась опора ЛЭП.

На стройке по улице Кривенкова оторвался металлический лист. Его прикрутили обратно сами рабочие. Также на Студеновской упало аварийное дерево, которое перегородило тротуар и проезжую часть. Работы по опиловке и уборке упавших деревьев продолжаются.