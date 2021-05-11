В липецких школах усилят пропускной режим после трагедии в школе Казани

в липецких школах усилят пропускной режим Фото: Лия МУРАДЬЯН

После стрельбы со взрывом в школе Казани в липецких школах усилят меры безопасности. Трагедия в школе №175 произошла этим утром, 11 мая. Бывший ученик пришел в учебное заведение с самодельной бомбой и ружьем. Выпускник открыл стрельбу по детям, затем подорвал взрывное устройство. По официальным данным, погибли 8 человек – 7 детей и учительница. Пострадали более 30 человек.

Как сообщили в администрации Липецкой области, в связи с событиями в Казани, в учреждениях Липецкой области примут дополнительные антитеррористические меры безопасности.

Во всех школах Липецкой области усилят пропускной режим и проведут тренировки по отработке чрезвычайных ситуаций.