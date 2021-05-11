В среду в Липецке до +17 градусов и дождь

В Липецк возвращается тепло Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 12 мая, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью от 3 до 8 градусов тепла. В светлое время суток столбик термометра поднимется до +17 градусов. Ветер восточный 8-13 м/с. Кратковременные дожди, местами сильные. Атмосферное давление составит 749 мм рт.ст.

В четверг, 13 мая, в Липецке будет еще теплее. Ночью до 9 градусов выше ноля. Днем воздух прогреется до +20 градусов. Однако, липчане вряд ли смогут в полной мере насладиться теплой погодой. По прогнозам синоптиков, весь день будет лить дождь. После обеда возможны грозы. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм рт.ст.