За три дня липчане отдали мошенникам более миллиона рублей

За минувшие трое суток в Липецкой области на уловки мошенников поддались 11 человек. Пять из них поверили в легенду от «службы безопасности банка». Как сообщает пресс-служба УМВД области, липчане отдали более 1.1 миллиона рублей.

Так в Ельце 23-летнему парню сказали, что кто-то пытается взять на его имя кредит. Чтобы отменить операцию, мужчина лишился 511 000 рублей, которые перевел через банкомат на «безопасные счета» по 12 разным номерам телефонов.

Еще шесть человек заплатили 110 000 рублей за несуществующие товары на сайтах объявлений и в соцсетях. Например, 46-летний мужчина при покупке ноутбука на сайте магазина техники, перевел кому-то 82 000 рублей.

Полиция еще раз напоминает, что сотрудники банков никогда не звонят клиентам с предложением обезопасить накопления и перевести деньги на неизвестный счет. Также людей просят быть внимательней при покупках в сети – не переводите деньги если продавец, товар или цена вызывают сомнение.